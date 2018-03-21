Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün 'mahrem yapılanmasındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesinde çalışan A.Ş., Elazıdağ’da Yüzbaşı olarak görevini yapan H.Z, Bolu Mengen’de Astsubay olarak görev yapan H.B. ve A.A., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Adliye’ye sevk edildi.
Mudurnu’da terör propagandası yapan bir kişi...
Turkuvaz Eğitim Kurumları’ndan başarılı...
FETÖ’den 4 kişi adliye’ye sevk edildi
Bolu'da bugün vefat edenler
İstanbul’un büyük ilçesine Geredeli Başkan
300 yataklı yeni FTR hastanesi kurulacak
Mudurnu Enerji Yatırımı Projesi için iş...
‘Bilinçli Tüketim Ve Tüketici Hakları’
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!