Haber: Kasım Şahin

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün 'mahrem yapılanmasındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesinde çalışan A.Ş., Elazıdağ’da Yüzbaşı olarak görevini yapan H.Z, Bolu Mengen’de Astsubay olarak görev yapan H.B. ve A.A., Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Adliye’ye sevk edildi.