Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu iddia edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde bu 22 kişinin yakalanması için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bolu merkezli, Ankara, Yozgat, Bursa ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişiden E.Y., G.A., G.İ., H.A, H.A., H.Y. adlı 7si kadın 2’si erkek olmak üzere toplam 9 kişi Emniyetteki işlemlerin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi. Geri kalan 7 kişinin ise Emniyetteki işlemleri halen daha devam ediyor. Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.