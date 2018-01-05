Haber: Kasım Şahin

İlimizde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce Biyoloji bölümü Öğrencisi 23 yaşındaki F.G. ‘yi iddiaya göre örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullandığı gerekçesiyle yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen F.G. buradaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Adliyeye sevk edildi.