FETÖ’den gözaltına alındı, işine son verildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçtiğimiz gün, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde FETÖ operasyonu” başlıklı haberimizin ardından çarpıcı detaylar ortala çıktı. Haberimiz üzerine Murat Tarhan isimli akademisyen görevden alındı.

Geçtiğimiz gün yaptığımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması haberi üzerine, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü harekete geçti.

28 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ soruşturması kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Kariyer Merkezi Müdürü olarak görev yapan Murat Tarhan’ın da bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara’da yürütülen soruşturma ve ifadelerin alınması sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Tarhan için bu seferde devreye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü girdi. FETO soruşturması geçiren akademisyen Murat Tarhan’ın görevine son verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, 12:09