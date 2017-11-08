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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • FETÖ’den tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi.

    FETÖ/PDY’ye yönelik Bolu Merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adliye’ye sevk edilen 17 kişiden 3 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi

    08 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
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    FETÖ’den tutuklananların sayısı 6’ya yükseldi.

    Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişi hakkında Bolu merkezli 5 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 22 kişiden 17’si gözaltına alınırken, kalan 5 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. İlk olarak gözaltına alınan bu 17 kişiden 7’si kadın 2’si iki erkek toplam 9 kişi Adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan H.A., H.A ve M.C.M. tutuklanmıştı. Önce günde geri kalan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen bu 7 kişi hakkında da karar verildi. Müezzin olduğu öğrenilen A.Y., İşçi K.S. ve serbest çalışan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan M.Y., M.D

    C.Ö., A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY’ye, Yönelik, Bolu, Merkezli, 5

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