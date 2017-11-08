Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ / PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 22 kişi hakkında Bolu merkezli 5 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 22 kişiden 17’si gözaltına alınırken, kalan 5 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. İlk olarak gözaltına alınan bu 17 kişiden 7’si kadın 2’si iki erkek toplam 9 kişi Adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan H.A., H.A ve M.C.M. tutuklanmıştı. Önce günde geri kalan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti. Örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen bu 7 kişi hakkında da karar verildi. Müezzin olduğu öğrenilen A.Y., İşçi K.S. ve serbest çalışan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan M.Y., M.D

C.Ö., A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.