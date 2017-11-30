Haber: Semih Baykal

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Merkezli Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan BYLOCK’u kullandıkları iddiasıyla 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma kapsamında 9 kişiden 6’sını yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli meslek gruplarından olan bu 6 kişiden Üniversite öğrencisi Nurettin Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gözaltında bulunan M.Ç ve S.T adlı 2 kadın daha emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden S.T. adlı kadının, örgüte yönelik gerçekleştirilen ilk operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Kıbrıscık İlçe Emniyet eski amiri Ahmet T.’nin eşi olduğu öğrenildi. Geri kalan 3 kişinin daha yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.