Haber: Ceylan Beykoz

FETÖ/PDY yöneticilinden Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir dönem Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü de yapan, eski Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven kaldığı koğuşunda kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Güven yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zeki Güven ve eşi Sevda Güven (45) Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alınmış ve Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Güven, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 171 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasındaydı.