Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Bolu merkezli, İstanbul, Ankara, Isparta, Zonguldak ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aktif olarak hala TSK personeli olan şüphelilerin daha önce Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda görev yaptığı açıklandı. Operasyonda, 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay gözaltına alındı. Bolu'ya getirilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam emniyet sorgusu tamamlanınca adliyeye sevk edileceği öğrenildi.