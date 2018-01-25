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Bolu Belediyesi Nikah Salonunda görülme devam eden Çatı Davasında tanık olarak dinlenen T.K, kendisinin bir dönem davanın firari sanıklarından olan Ömer Faruk Zorlu ile çalıştığını ifade ederek, "Ben Düzce'ye gitmeden önce Zorlu, 10 kurban eksiği olduğunu söyleyerek benden kurban istemişti. Ben bu isteğinden sonra onun bu yapı ile ilgili olduğunu anladım. 17-25 Aralık döneminden sonra yaptığımız bir görüşmede, Fetullah Gülen'in kainat imamı olduğunu söylemişti. Onun bu söylemlerinin 'Fuat Avni' isimli sosyal medya hesabından da paylaşıldığını daha sonradan duydum." diye konuştu.

Tanık S.Y. ise örgüt ile kızını anaokuluna gönderdiği dönemde tanıştığını ifade ederek, "Zamanla, ben de iştirak etmek durumunda kaldım. Bu sohbetlere katıldığını düşündüğüm insanları ayrıntılı olarak belirttim. Davanın tutuklu sanığı Hafize Tosun bu sohbetlerde hocalık yapardı. Benim gördüğüm kadarıyla Hafize Tosun, bayanlara yönelik faaliyetleri organize eden kişiydi. Bolu'daki bayan yapılanmasının en başında olan kişi buydu." şeklinde konuştu. Bolu'da açılan başka bir FETÖ/PDY davasında tutuksuz olarak yargılanan S.Y. de duruşmada bildiklerini anlattı. İfadesinde örgütün Bolu'daki mütevelli üyeleri ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren S.Y, iş adamları tarafından kurulan şirketlerin örgüt tarafından yönetim biçimini de anlattı.

ZAMANLA MÜTEVELLİ SIFATINA SAHİP OLDUM

Kendisinin, 1999 Marmara Depremi'nden sonra Bolu'ya taşındığını ifade eden S.Y, "Ben bir otelin sahibi ve işletmecisiyim. 12 Kasım Depremi döneminde Bolu'nun çoğu ileri geleni benim otelimde konakladı. Bu nedenle malum yapıya yakın olan şahıslarla bu dönemde irtibat kurma imkanım oldu. Bu şahıslarla yavaş yavaş tanışarak cemaatin sohbet toplantılarına iştirak etmeye ve yardım taleplerini de karşılamaya başladım. Zamanla mütevelli sıfatına sahip oldum" ifadesini kullandı.

Kendisinin FEÖ/PDY yapısı ile tanıştığı dönemlerde örgütün Bolu imamının Mustafa Arslan olduğunu söyleyen S.Y., "Hem benim otelimde hem de değişik yerlerde sohbet yaptık. Firari sanık Adnan Daylan, tutuklu sanıklar Erol Altıntaş, İbrahim Ergül, Davut Alcı ve M.O.isimli şahıslar söz konusu toplantılara katılırdı. Mütevelli olarak bilinen şahısların toplantıları ayrı ve ayda bir kez yapılırdı. Bu toplantılara cep telefonu ile dijital cihazlar alınmazdı. Bu toplantılarda firari sanıklar Adnan Daylan, Mehmet Gökçek, tutuklu sanılar, İbrahim Ergül, Erol Altıntaş, Ali coşkun, Ahmet Nuri Gürsoy, Davut Alcı. Selman Akkaya, Hayrullah Konuk, Mehmet Gülen ve tutuksuz sanıklar K.Ş., İ.F., D.Z. isimli şahıslar bulunurdu" ifadelerini kullandı. S.Y, ramazan aylarında olmak şartıyla yılda bir defa himmet toplantıları yapıldığını da kaydederek, "Bu toplantı toplu şekilde yapılırdı. Bu toplantılarda herkesten vereceği para miktarını söylemesi istenirdi. Söylenen paralar da yıl içinde peyderpey toplanırdı. Himmet toplantılarında Bolu'da 200 adet öğrenci evi bulunduğu söylenir ve bununla övünülürdü" dedi. FETÖ/PDY yapılanmasının Bolu'da bulunan yurt, dershane ve okullarının bağlı olduğu Polat A.Ş. isimli şirketi kendisi ile birlikte Erol Altıntaş, Adnan Daylan, Necati Durukan ve İsmail Çolak ile hatırlamadığı birkaç kişi ile birlikte kurduklarını da aktaran S.Y., şunları söyledi: "Polat A.Ş. il imamı talimatı doğrultusunda birkaç kişinin desteği ile kuruldu. Amaç kar elde etmek değildi. Bu yapıya bağlı okul ve yurtları idare etmekti. Şirketi idare etme iradesi de şirketi kuranlardan değil il imamında ve ona talimat veren kişilere aitti. Biz bu şirketi parasal anlamda destekledik. Ancak şirketin başında il imamı vasfında olan kişi vardı. Biz de ona yardımcı oluyorduk." Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, N.A.'nın yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartları ile tahliyesine karar vererek, duruşmaya 9 Şubat tarihine kadar ara verdi.