HABER:Gönül Olutürk

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye ve cezaevi yapılanmasına ilişkin mahrem imamların yargılandığı davaya, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda devam edildi. Hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Batı Karadeniz arama tarama mesulü A.D etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık A.D, örgüt mensubu adliye çalışanların deşifre olmalarını engellemek için FETÖ'nün arama tarama mesulü sistemini kurduğunu belirtti. FETÖ'nün darbe girişimine kadar sözde Batı Karadeniz dar bölgesi arama tarama mesulü olarak görev yaptığını söyleyen A.D, karar alıcı bir pozisyonda bulunmadığını, örgüt toplantılarına dinleyici olarak katıldığını ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra FETÖ'nün hain bir şebeke olduğunu anladığını söyleyen A.D, suç işleme kastıyla hareket etmediğini savundu. "Fatih" ve "Enes" kod isimlerini kullandığını kaydeden A.D, örgütün kendisinden önceki sorumlusu Fatih Yalınkılınç'ın talimatıyla ByLock kullandığını belirtti.

Arama tarama mesulü pozisyonunda Zonguldak, Düzce, Sakarya, Bartın, Bolu ve Karabük'teki adliye çalışanlarından sorumlu olduğunu dile getiren A.D, yaptığı örgütsel çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bana bağlı 6 il vardı. Bu illerdeki adliyelerde görev yapan örgüt mensuplarının yapıyla bağlantılı olduklarını gösterecek emareleri bulundurup buldurmadıklarını kontrol ediyordum. Adliye çalışanlarının evlerine gidip yerinde inceleme yapıyordum. Evlerinde örgütün yayınları, kitapları olup olmadığın da bakıyordum. Aynı şekilde telefon rehberlerini kontrol edip yapıyla ilişkili olanların olup olmadıklarını inceliyordum. Bilgisayar ve benzeri dijital materyallere de bakıyordum. Bu işlemin sonuçlarını bağlı olduğum bir üst örgüt yöneticisine iletiyordum."

FETÖ'de bulunduğu süre boyunca yaptıklarında pişman olduğunu öne süren A.D, yargılama sonunda beraat talebinde bulundu.