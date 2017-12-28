Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklardan D.E'nin eşi olan ve yürütülen başka bir FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Turan E. tanık olarak dinlendi. Yeminsiz olarak dinlenen Eker, milli eğitim yapılanması kapsamında hakkında dava açılan D.E'nin eşi olduğunu ve bu yapıyla irtibatı bulunmadığını savundu. Eşinin üzerine olan ve sonu "4509" ile biten GSM hattının kendisine ait olduğunu belirten Eker, "Hat eşim adına kayıtlıdır ancak bu hattı ben kullanırım. Eşimin bu yapıyla alakası yoktur. Diğer sanıkları da tanımam." dedi.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile Artvin'den katılan M.A. da tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanık Mehmet Fatih Yıldırım'ı tanıdığı için dinlenen M.A, Yusufeli ilçesinde imam olduğunu anlatarak, "Ben 'Fatih' isimli bir şahsı çalıştığım camiye gidip geldiği için tanıyorum. O dönemde Yusufeli'nde bulunan bir camide çalışıyordum. Kendisinin de tam olarak dershane mi ya da etüt merkezi mi olduğunu bilemediğim bir yerde çalıştığını hatırlıyorum” dedi.

M.A, Yıldırım'ın hangi pozisyonda çalıştığını da bilmediğini belirterek, "Beni de birkaç kez çay içmek için davet etti. Ben de gittim. Sürekli, eğitime katkıda bulunduklarından bahsediyordu. Onun dışında şahıs hakkında başka bilgim yok" şeklinde konuştu.

Tanıkların tamamının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep ederken, sanıklar ve sanık avukatları daha önce mahkemeye gönderdikleri tahliye dilekçelerinin dikkate alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.S.K, H.İ.A. ve D.Y'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 19 Ocak 2018'e ertelendi.