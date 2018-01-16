Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tanık B.K., Çaydurt'ta aile hekimi olarak görev yaptığı dönemde sanık Ü.N.Ç'nin doktorluğunu yaptığını belirterek ,"Daha sonra aile olarak Mudurnu'ya taşındıkları için kendisiyle irtibatım kesildi. Fakat Romanya'ya yaptığımız geziye Ü.N.Ç. de katıldı. Bu gezi esnasında öğle yemeklerini orada bulunan örgüte ait okullarda yemiştik. Hatta Türkçe Olimpiyatları'nın etkinliklerine de katılmıştık" diye konuştu. Ü.N.Ç'nin Mudurnu'ya neden gittiğini bilmediğini de ifade eden B.K., şahsın örgüt ile bağlantısının olup olmadığını bilmediğini belirtti. Tanık A.Ç. ise kendisinin Mudurnu'da imam-hatip olarak görev yaptığını ifade ederek, "Tutuksuz sanık. M.Ö.'yü eskiden beri tanırım. Kendisi 17-25 Aralık sürecinden önce paralel yapının toplantı, ders, kermes gibi faaliyetlerine iştirak ederdi. Bu nedenle malum yapıya yakın olduğunu söyleyebilirim. Fakat paralel yapının sorumlusu olduğunu söyleyemem "diye konuştu.

“CUMA KARTAL TARAFINDAN MUDURNU'YA GÖREVLENDİRİLDİĞİNİ BİLİYORUM”

Tanık E.Ç., kendisinin örgüt tarafından yönetilen Polat A.Ş.'de çalıştığını belirterek, "Polat A.Ş., Bolu'da örgüte müzahir dershane ve yurtların bağlı olduğu şirketti. Tutuklu sanık Ahmet Çelik'in de bu şirkette çalıştığını biliyorum. Kendisinin il imamı olan firari Cuma Kartal tarafından Mudurnu'ya görevlendirildiğini biliyorum. Fakat şahsın Mudurnu'daki faaliyetleri konusunda bilgim yoktur" ifadelerini kullandı. FETÖ/PDY tarafından ilçelerde görevlendirilen şahısların buralarda bulunan etüt merkezleri ile ilgilendiğini de sözlerine ekleyen E.Ç., "Fakat etüt merkezlerini organize eden derneklerin Polat A.Ş.'ye bağına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur" dedi. Duruşma diğer tanıkların dinlenilmesine devam edilmesi için 13 Mart'a ertelendi.