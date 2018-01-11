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11 Ocak 2018 Perşembe
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    • FETÖ’nün ters lalelerini Polat A.Ş. dağıtmış

    FETÖ/PDY kapsamında; “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Bolu’nun tanınmış esnaflarından olan ve cam çerçeve işiyle uğraşan İsmail Yılmaz, FETÖ’nün simgelerinden olan ters lale tablolarının Polat A.Ş. tarafından kendi firmasına yaptırıldığını söyledi.

    11 Ocak 2018 Perşembe 13:40
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    FETÖ’nün ters lalelerini Polat A.Ş. dağıtmış

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kendisinin Bolu’dan tanınmış cam ve çerçeve esnaflarının başında geldiğini bu nedenle de Polat A.Ş. tarafından firmasına 161 adet ters lale tablolarının yapım işinin verildiğini belirterek; “Ben FETÖ’den falan anlamam. Ben ticarete bakarım. Benim için önemli olan iştir. Polat A.Ş. yetkilileri uzun süredir ters lale tablolarının yapımı için yanıma gelip gidiyordu. Hatta tabloların ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Bu işi 17-25 Aralık öncesi aldım. 161 tane sipariş verdiler. Zaman zaman gelip 3-5 tane alıp gidiyorlardı. Birçoğu da elimde kaldı. Kalan tablolar için fatura kesip, kalan malları da Polat A.Ş.’nin ofisine bıraktım” dedi.

    8 DEFA PENSİLVANYA İLE GÖRÜŞME YAPMIŞ

    Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, “8 defa Pensilvanya ile görüşme yapmışınız?” sorusuna ise Yılmaz, “Kesinlikle kabul etmiyorum. Benim FETÖ ile bir bağlantım yok. Pensilvanya’da yeğenim dil eğitimi alıyordu ve geçimini de sağlamak için çalışıyordu. Onunla yaptığım görüşmelerdir” savunmasını yaptı.

    148 DEFA ADNAN DAYLAN’LA GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Hakkında kırmızı bültenle arama ve yakalama kararı bulunan firari işadamı Adnan Daylan ile de 148 defa görüştüğü sorusunu da Yılmaz; “Adnan Daylan’ı tanırım ama hiçbir irtibatım olmamıştır. Tahminim kendisiyle bir iş için bir kere görüşmüşlüğüm olmuştur. O da bir keresinde beni arayıp, kapandığı zaman ayna olan bir televizyonu sormuştu. Bende bilmiyorum dediğimi hatırlıyorum. Ben vatan haini değilim. Şayet darbe girişimi Amerika’daki şahıs emrettiyse kötü, şayet içeridekiler yaptılarsa bu daha kötü. Ben ters lale yetiştirmedim. Darbe başarılı olsaydı belki de ben şu an cezaevindeydim veya ölmüştüm” dedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

     

    Anahtar Kelimeler: FETÖPDY, Kapsamında;, “Silahlı, Terör, örgütüne

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