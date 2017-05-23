Haber: BMA

Fiat Linea sahipleri ve sevenleri tarafından 2009 yılında kurulan Fiat Linea Fun Club forumu ve Facebook grubu geleneksel Türkiye buluşmasına bu yıl da Narven ev sahipliği yaptı. Grubun kurucusu Hüseyin Koçak, her yıl düzenlenen Türkiye Buluşmasını ulaşım kolaylığı ve doğal güzellikleri nedeni ile 6 yıldır Tabiatın Kalbi Bolu’da yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Koçak, grup üyelerinin çoğunluğunun Bolu’yu tercih etmelerinden de memnun olduklarını belirtti.

Grup yöneticisi ve Bolu Kültür Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Serhan Balkanal ise konuşmasında şunları söyledi: “Bu yıl Narven’de düzenlediğimiz geleneksel Türkiye buluşmasına 103 araç sahibi ve 251 misafir katıldı. Katılımın yüksek olması ve misafirlerimizin Narven’de keyifli bir Pazar günü geçirmeleri bizleri son derece mutlu etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen üstün çabalar ile misafirlerimizi ağırlayan Narven Termal Kasaba yetkililerine çok teşekkür ederim.”

Balkanal konuşmasının sonunda katılımlarından ötürü Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Ercan Üsküp, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Fazıl Karaduman, geçmiş dönem Milletvekili adayı Kader Garipoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin sonunda “Linea Fun Club” Narven’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaketi grubun kurucusu Hüseyin Koçak, Narven A.Ş. adına İşletme Müdürü İbrahim Yüksel’e takdim etti.

Buluşma çok sayıda hediyenin dağıtıldığı çekiliş ile sona erdi.