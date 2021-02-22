Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BAİBÜ Kampüsü Fiber Optik İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Fiber optik altyapısı kurulacak
BAİBÜ KAMPÜSÜ FİBER OPTİK İŞİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
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