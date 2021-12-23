Fidan 2023 seçimleri için noktayı koydu!



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan bir basın açıklaması yaparak Bolu’da çiftçiliğin 2017 yılından beri nasıl yükseldiğini anlattı. Başkan Fidan bu büyümenin yanı sıra bir de Bolu’da çiftçilik yapan vatandaşlara, devlet tarafından mazot ve gübre fiyatlarına indirim yapılmasını istedi. Hakkı Fidan bu isteğinin sebebinin ise çiftçiyi tarıma küstürmemek olduğunu açıklayarak önümüzdeki yılın tarım sezonunun sıkıntılı geçeceğini vurguladı. Öte yandan 2023 Ziraat Odası Başkanlığı seçimleri yaklaşırken Başkan Fidan bir konuya daha dikkat çekti. Başkan Hakkı Fidan, yapmış olduğu açıklamada 2023 Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerine hazırlandığı iddia edilen İsmail Gürer’e tepki gösterdi. Fidan, “bir kamu kurumunda Yazı işleri Müdürlüğü yapan, aynı zamanda köylerin yol, su ve altyapı hizmetlerini yürüten Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Sekreterliğini yapan İsmail Gürer şimdiden oda başkanlığı seçimlerine girmek üzere çalışmaya başlamış olup, makamını kullanarak muhtarlar üzerinde psikolojik baskı yapmaya başladığı Muhtarlar tarafından tarafıma bildirilmektedir.Bir Kamu çalışanının bu tür işlere girmesi doğru olmayıp, kendisini bulunduğu makamın görevlerini yapmaya davet ediyorum” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL TARIMSAL FAALİYETLERDE SIKINTI OLACAĞI GÖRÜLMEKTEDİR”

Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Ziraat Odası olarak çiftçilerimizle beraber bir yılı daha başarılı bir şekilde geçirmiş bulunmaktayız. Oda olarak 2017 yılında merkez ilçe 600 dekar olan mısır ekim alanı çiftçilerimizle birlikte bu yıl 20.000 dekar alana çıkmış bulunmaktadır. Odamıza ait mısır kurutma tesisinin üretim alanının artmasında büyük etkisi vardır. Ziraat odası olarak çiftçimizi hem tane mısır hem de silajlık mısır ekimine teşvik ederek, aynı zamanda pazarlanmasına da yardımcı olmaktayız. Bu sene hem mısır hem de patates fiyatları İyi olduğundan, çiftçilerimizin de kazançları iyi duruma gelmiştir. Yalnız senenin sonuna doğru gübre, mazot ve diğer tarım girdilerinde çok hızlı ve yüksek fiyat artışı meydana gelmesi, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetteki heveslerini kırmış bulunmakta olduğundan, önümüzdeki yıl tarımsal faaliyetlerde sıkıntı olacağı görülmektedir.”

“ÇİFTÇİYİ TARIMSAL FAALİYET YAPMAKTA UMUTSUZLUĞA İTECEĞİ GÖRÜLMEKTEDİR”

“Devletimizin acilen çiftçilerimiz için destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerekmektedir. Bu desteklerden bir tanesi çiftçi mazot alırken pompa fiyatı üzerinden, gübre alırken direk fiyat üzerinden indirim yapılması, diğer tarımsal giderlerde de girdi fiyatı üzerinden indirim yapılarak uygulanması, çiftçilerimizin 2022 yılında tarımsal faaliyet yapabilmeleri için elzem görülmektedir. Aksi halde 2022 yılı çiftçilerimiz İçin zor geçeceğinden, tarımsal faaliyet yapmak zorlaşacak ve çiftçiyi tarımsal faaliyet yapmakta umutsuzluğa iteceği görülmektedir.”

“Delegelerin desteğini alarak göreve devam edeceğiz”

“Bolu Ziraat Odası Başkanı, Meclisi, Yönetim Kurulu, Tarımsal Danışmanları, Ziraat Mühendisleri ve Satış mağazası ile her zaman çiftçilerimize hizmet etmekte ve çiftçimizin yanında durarak destek olmakta ve olmaya da büyük bir şevkle devam edecektir. Bu tüketim çağında üretim olmadan gelecek olmaz, çiftçilerimiz olmadan da üretim olmaz, tarım bir ülkenin kalkınabilmesinin vazgeçilmez temel bir unsurudur. Ziraat Odası seçimleri 2023 yılında yapılacak olup, biz oda yönetimi ve meclis olarak 2023 yılı seçimlerinde de delegelerin desteğini alarak göreve devam edeceğiz.”

“İSMAİL GÜRER ŞİMDİDEN ODA BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYOR”

“Ancak seçimlere 1,5 yıl olmasına rağmen bir kamu kurumunda Yazı işleri Müdürlüğü yapan, aynı zamanda köylerin yol, su ve altyapı hizmetlerini yürüten Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Sekreterliğini yapan İsmail Gürer şimdiden oda başkanlığı seçimlerine girmek üzere çalışmaya başlamış olup, makamını kullanarak muhtarlar üzerinde psikolojik baskı yapmaya başladığı Muhtarlar tarafından tarafıma bildirilmektedir. Bir Kamu çalışanının bu tür işlere girmesi doğru olmayıp, kendisini bulunduğu makamın görevlerini yapmaya davet ediyorum. Aynı zamanda bu arkadaşı aday olarak çıkartan grup daha önceki seçimlerde boyunun ölçüsünü almış olup, önümüzdeki seçimlerde de aynı akıbete uğrayacaklarını kendilerine şimdiden bildirmek isterim. Bizler şuanda görevimizin başında şevkle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu Müdür arkadaş bu işleri bıraksın kendi asil görevini yapmaya devam etsin. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”