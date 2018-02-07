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07 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Fidan çiftçinin sorunlarını Antalya’da anlattı

    Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 2-4 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği Eğitim ve Bilgilendirme toplantısına katılan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, çiftçilerinin yaşadığı sorunları anlattı.

    07 Şubat 2018 Çarşamba 09:47
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    Fidan çiftçinin sorunlarını Antalya’da anlattı

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 2-4 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlediği Eğitim ve Bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Ziraatçılara, Ülkemizin tarımsal sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapılıp, çözümler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıyla ilgili konuşan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan; “ Toplantının verimli geçtiğini, toplantıda mazot fiyatlarının yüksek olduğunu, bu konuda çiftçimizin mağdur olduğunu ve mazot desteklemeleri hakkında verilen sözlerin biran önce uygulanması gerektiğini Birlik Başkanımıza ilettim. Ayrıca patates fiyatlarındaki dengesizliği ve düşük fiyat hakkında önlem alınması gerektiğini söyledim. Buğday fiyatlarının da düşük olduğunu ve devlet desteklerinin arttırılması gerektiğini beyan ettim. Gübre fiyatlarının yüksek oluşundan dolayı çiftçimizin mağdur olmaması için gübre desteklemelerinin arttırılması gerektiğini ilettim. Ziraat Bankasının çiftçilere karşı tutumu hakkında çiftçilerimizin şikayetlerini ileterek, Ziraat Bankası'nın artık çiftçi bankası olmaktan çıkarak diğer bankalar gibi tüccar bankası olduğunu beyan ettim. Çiftçilerimiz için önemli bir konu olan, seracılık, hayvancılık ve tavukçuluk gibi devlet desteklemelerinin küçük ve orta ölçekli çiftçilerimizin kullanacağı şekilde düzenlenip, desteklerinin bu şekilde verilmesi gerektiğini söyledim. Bolu Ziraat Odası Başkanlığı olarak her zaman çiftçimizin yanında olmaya ve çiftçimizin menfaatine olan her konuyu her ortamda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ziraat, Odaları, Birliğinin, 2-4

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