Fidan, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı





İnsanlığın, gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarımsal üretimin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun farkına varıldığı pandemi döneminde, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıdaya erişim konularında sıkıntı yaşamaması adına çalışan çiftçileri unutmayan Başkan Fidan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için özel bir teşekkür mesajı yayınladı.

“Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bu dönemde inşallah tarım ve hayvancılığa her türlü desteği vermeye hazırız. Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı” diyen Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan , “Pandemi döneminde gördük ki tarım ve hayvancılık bu işin olmazsa olmazı. Kendi kendimize yetmemiz lazım. Bölgemizde bu türden doğal ve endemik ürünleri hayata geçirmemiz lazım. Aynı şekilde et ve süt ürünleri ile ilgili de bu konuda çalışma yapmamız lazım. Bunlara gerekli desteklerimizi fazlasıyla sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Hakkı Fidan, "Üretmekten vazgeçmeyen toprağını işleyen, bahçesinde tarlasında çalışan, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde emeği olan, alın teri olan çiftçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Biliyoruz ki ektiğiniz her tohumda, hasat ettiğiniz her toprakta, alın terinizde, inancınızda, bereket duanızda; bu ülkenin sofrası, bugünü ve geleceği var. Korana virüs salgını ve sonrasındaki gelişmeler göstermiştir ki çiftçisine destek olmayan, tarımsal üretimi zayıf olan, tarıma, hayvancılığa yatırım yapmayan, önem vermeyen hiçbir ülke ayakta kalamaz ve vatandaşını sağlıklı, mutlu yaşatamaz. Ülkemizin her bölgesinde gece gündüz demeden üreten, riskli dönemlerde dahi tedbirini alarak tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 milyon insanımızın zor günlerinde beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz de sağlık çalışanlarımız kadar alkışı hak etmişlerdir. Toprağımızı emek ve alın teriyle bereketlendiren, azim ve çalışkanlıklarıyla can suyu olan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.