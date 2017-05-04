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04 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Fidan, “Eğitim şart” dedi

    Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, bilinçli tarım için eğitimin önemine dikkat çekerek, çiftçinin satacağı ürünü de bilinçli bir şekilde üretmesi ve modern tekniklerle pazarlaması gerektiğini belirtti.

    04 Mayıs 2017 Perşembe 07:23
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    Fidan, “Eğitim şart” dedi
    Haber; BMA

    Bilinçli tarımla tüketicilerin daha kaliteli ve sağlıklı ürünler elde edebileceği, çiftçinin de bu sayede ürününü daha rahat pazarlama imkanı sağlamasının mümkün olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkı Fidan, çiftçinin satacağı ürünü pazarlamasını bilmediğini, bunun çiftçi için en büyük afet olduğunu söyledi. Çiftçileri yıl içinde yapılan toplantılarla eğitimler verdiklerini ve eğitimlerde bilinçli tarım yapabilmenin önemine vurgu yaptıklarını anlatan Fidan, “Eğitim çok önemli, bir ürünün çiçeğinin erken açmasıyla veya açmamasıyla ilgili yapılan çalışmalar var. Biz bunları sezon içinde yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantılarıyla yavaş yavaş çözmeye başladık. Ülke olarak en büyük sıkıntımız bilinçsiz bir tarım yapmamız ve bilinçsiz bir pazarımızın olması. Üreticimiz satışını yaptığı ürünün değerini bilmiyor. Kaça satacağını bilmiyor. Ziraatçılarımız yetiştiriyor ürünü, götürüyor ya da gönderiyor hallere kaça satılacağı belli değil, bizim için en büyük afet bunlar. Çünkü bir sene boyunca çocuğumuza bakar gibi ürünümüze bakıyoruz ama iş, alnımızın terini almaya geldiğimiz zaman yarısından çoğu yok olup gidiyor. Ülkemizin sebze ve meyvede yaşamış olduğu ticari sorunların aynısı hububatta da yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

    Planlı üretim ve pazarlamanın yanından planlı depolamanın da yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Hakkı Fidan, “Üretici, ürününü pazara çıkardığı zaman bir kaç gün içinde satmak zorunda kalıyor. Bunun böyle olmaması lazım. Ülkemizde bir soğuk hava depo sistemi çalışması olsa ürettiğimiz kirazı bir günde satmak zorunda kalmaz, depolayarak 1 aya, 2 aya yayabiliriz. Bu sistemde olursa hem ülke ekonomisine hem de üreticiye faydası olur. Ülkemizde planlı üretim, planlı pazar yaparken planlı depolama da yapmamız lazım” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, Başkanı, Hakkı

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