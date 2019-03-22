Fidan izdihamı

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Camiinde orman şehitleri ve tüm şehitler için mevlidi şerif programı gerçekleştirildi.Orman Genel Müdürlüğümüzün Kuruluşunun 180. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi ve ücretsiz fidan dağıtıldı.

Ardından kamyonlarla Kent Meydanına gelen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile orman muhafaza memurları mavi ladin, sedir, ceviz, badem ve ortanca’dan oluşan toplam 2 bin 180 adet fidanı ücretsiz olarak Bolu halkına dağıttı. Kent Meydanında yapılan fidan dağıtım sırasında izdiham yaşandı. Vatandaşlar bedava fidanlardan almak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 13:15