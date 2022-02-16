Fidan, Özak’a verdi aldı

Haber: Uğur Balaban

Başkan Fidan, Erol Özak ve kendisine yakın grupların yaptıkları işlerle odayı zarara uğrattıklarını iddia ederek şunları söyledi; “Her platformda Ziraat Odasını eleştirmeyi kendine görev edinen muhalif bir grup, bunların içinde de bilgisizce konuşan Erol Özak ve ona yakın insanlar önce kendi işlerinde başarılı olsunlar. Şahsın İl Genel Meclisinde görev yaptığı dönemlerde, resmi kurumlara baskı yaparak, kurum araçlarının elektrik işlerini kendi işyerine yönlendirmiş böylece kendine menfaat sağlamış ve görevini kötüye kullanmıştır. Ayrıca yine siyasi gücünü kullanarak yakınlarını resmi kurumlarda işe yerleştirmiştir. Aynı muhalif grubun desteklediği kişiler mısır alımında çiftçilerimiz yarı yolda bırakmış ve çiftçilerimizi fiyat konusunda mağdur ederek, zarara uğratmıştır” dedi.

ÇİFÇİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM

Fidan, açılamasını şu sözlerle tamamladı; “2019 yılında Bolu Ziraat Odası olarak hizmete açtığımız Mısır Kurutma Tesisimiz Bolu çiftçisine hizmet vermeye devam etmektedir. 2017 yılında Dane Mısır projesine başladığımızda ekim alanı 600 dekardı.2021 yılında bu ekim 20.000 dekara yakın alana çıktı. 2021 yılında Bolu genelinde, ekim zamanında havaların soğuk olmasından dolayı mısırın gelişimi yavaş oldu, dolayısıyla hasat sırasında nem oranları yüksek oldu. Kurutma tesisinde 35-40 nem mısırı alarak odamız, zarara uğratmak istemedik, bu yüzden de çiftçimizin yüksek nemdeki ürünlerini alamadık. Bu konuda çiftçilerimizden özür diliyoruz. Aynı muhalif grubun desteklediği kişiler mısır alımında çiftçilerimiz yarı yolda bırakmış ve çiftçilerimizi fiyat konusunda mağdur ederek, zarara uğratmıştır”

BİZ ÇEVREMİZE MENFAAT SAĞLAMIYORUZ

Biz Ziraat Odası yönetimi ve meclisi olarak kendimize ve çevremize menfaat sağlamıyoruz. Bizim menfaatimiz Ziraat Odası'nın işleyişinin iyi olmasıdır. Tesisiniz 3 yıldır tam kapasite çalışmaktadır, atıl durumda değildir. Bunu söyleyenler çiftçilerimizin faydasına olan tesisi ve yapılan çalışmaları yok saymak istemektedirler. Bunu da yapanlar Erol Özak ve grubudur. Biz Ziraat Odası yönetim ve meclisi olarak aynı ciddiyet ve şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Görevde olduğumuz sürece yönetim ve meclis olarak menfaat sağlamayacağız ve kimseye de menfaat sağlatmayacağız. Kimse işlerin eskiden olduğu gibi yürüdüğünü ve yürüyeceğini sanmasın. Herkes bunun bu şekilde devam edeceğini aklından çıkarmasın”