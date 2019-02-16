FİDAN YENİDEN ZİRAAT ODASI BAŞKANI OLDU



Haber: C. Kutay Aykan

Son haftalarda büyük tartışma konusu olan Bolu Ziraat Odası’nda Genel Kurul ve Başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen Genel Kurula Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nejat Gamzeli, mevcut Başkan Hakkı Fidan ve Başkan Adayı Fikret Özen ile birlikte delegeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması ile devam etti. 2015-2019 dönemi yönetiminin faaliyet raporunun ve mali tablonun sunulmasının ardından, yönetim ibra edildi.

Ardından kürsüye çıkan Ziraat Odası Başkan Adayı Fikret Özen, mevcut yönetimin çeşitli basın kuruluşları aracılığıyla yaptığı kendisini hedef alan açıklamalara karşılık verdi. Özen, yaptıklarında hiçbir yanlışın olmadığını ve mevcut yönetimden en azından bir teşekkür beklediklerini söyleyerek seçimin her iki tarafa da hayırlı olmasını, buradan kucaklaşarak ayrılmak istediğini belirtti.

Özen’in ardından kürsüye çıkan Ziraat Odası mevcut Başkanı ve Başkan Adayı Hakkı Fidan, Özen’in açıklamalarına karşılık açtı ağzını yumdu gözünü. Hakkı Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz odayı yaklaşık 280 bin TL borçla aldık. Bunun 200 bin TL’si firmalara olan borçlar, 50 bin TL’si de aracın kredi borcu, 30 bin TL’si ise bankadan kredi çekilmiş. Eski yönetimden odayı resmi olarak teslim bile alamadık. Devir teslim yapamadılar şu anda kendi kendilerini suçluyorlar. Biz odayı yeni yönetim olarak teslim alamadığımız için Ankara’dan müfettiş çağırdık. Yapılan incelemeler sonrasında dosyalar Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Mahkemenin bu kadar gecikmesinin sebebi FETÖ olaylarıdır. FETÖ davaları nedeniyle bizim dosyamıza bakamadılar henüz.”

GENEL KURULDA GERGİN ANLAR

Başkan Adayı Özen ve bazı delegelerin sık sık karşılık verdiği Fidan’ın konuşması sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Hakkı Fidan, tartışmalar gölgesinde yaptığı konuşmasında yönetimde oldukları dönem boyunca yaptıkları çalışmaları delegeler ile paylaştı. Zaman zaman seslerin yükseldiği Genel Kurulda Divan Başkanı TZOB Başkan Yardımcısı Nejat Gamzeli tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

FİDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Hakkı Fidan’ın konuşmasının ardından seçime geçildi. Hakkı Fidan ve Fikret Özen’in listelerinin olduğu ve blok listeyle girilen seçimde delegeler kapalı zarf usulü yöntemiyle oylarını kullandılar. Saat 17.00 itibariyle sandığın kapanması ile oyların sayımına geçildi. Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde sarı listeyle seçime giren Hakkı Fidan 98 oyla yeniden başkanlığa seçilirken, Fikret Özen 52 oy aldı. 1 zarf ise boş çıktı. 4 delege ise oylamaya gelmedi.

