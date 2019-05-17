Fidan’dan anlamlı bir vefa örneği

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, anlamlı bir işe imza atarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde(İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi) bir odanın donatımını merhum annesi Hacı Safure Fidan ve merhum babası Hacı Ahmet Fidan anısına yaptırdı. Donatımı yapılan odanın açılışı Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Belediye Meclis Üyesi Ahmet Fidan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesilerek yapılan açılış sonrası Başhekim Kurtoğlu, odada yapılan donatımlar hakkında bilgi verdi. Kurtoğlu ayrıca Ziraat Odası Başkanı Fidan’a hastaneye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.