Haber: BMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “19 Mayıs'ın yıldönümünde, bağımsız ve özgür bir millet olarak geleceğe güvenle bakabilmek için, ülkemize sahip çıkmalı ve geçmişte verilen mücadelelerin önemini, genç kuşaklara en iyi şekilde anlatmalıyız” ifadelerini kullandı. Fidan mesajında ayrıca genç kuşaklara hitaben şu sözlere yer verdi: “Bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs, milletimizin sizlere olan güveninin en büyük göstergesidir. Devletimizin birliği, demokrasimiz, istikbalimiz ve istiklalimizi koruyacak sizlersiniz. Çok zor şartlarda, büyük bir mücadele sonunda kazandığımız bağımsızlığımızı ilelebet koruyacağınıza inancımız tamdır. Dün olduğu gibi bugünde siz gençlerimizin gücünün farkındayız. Gençlerimizin, vatan aşkını kurtuluş döneminden sonra en iyi şekilde 15 Temmuz gecesinde hissettik. 15 Temmuz gecesi yok edilmeye çalışılan demokrasimiz, sizlerin kararlı duruşu sayesinde teminat altına alınarak korunmuştur. Sizler de bu vatan, millet ve bayrak sevgisi olduğu sürece devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan sizlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”