Fidan’dan Vali Ümit’e destek



Haber: C. Kutay Aykan

Yaylalarda gerçekleştirilen kaçak yapı ve çitlerin yıkım işlemleri devam ederken Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan bir açıklama yaparak Bolu Valisi Ahmet Ümit’e destek verdi. Yıkım işlemleri konusunda suçu başkalarına atmanın gereksiz olduğunu dile getiren Fidan ayrıca, vatandaşları kaçak yapılara karşı uyardı.Hakkı Fidan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce muhtarlara da,Ziraat Odasına da, Bolu halkına da‘2017’den sonra ev yapmayın’ diye bildirildi. Şimdi Vali Beyin aldığı kararı ben yerinde buluyorum. İnsanların köylerde, yaylalarda birbirine saygısı yok. Şimdi evinin etrafını çevirebilirsin, evet. 5 dönüm, 10 dönüm… Senin tapulu malın değil. Vali Bey güzellikle söylüyor ‘Kendiniz yıkın’ diye.Vali Bey daha önce yazın da dedi ki ‘Yıkacağım.’Bizim mahsulümüz var dediler. Vali Bey yine duyarlı davrandı, ‘mahsulü kaldırın’ diye. Milletin şimdi kızmaya hakkı yok. Zaten muhtarlar bu işi istemiyor. Köy muhtarları zor durumda” dedi.

“VALİ BEY GEREKENİ YAPIYOR”

Valiliğin Muhtarlardan yaylada ev yapanları bildirmesini istediğini belirten Fidan açıklamasının devamında, “Muhtar görevini yapıyor, bildiriyor. Ama yıkıldıktan sonra ‘Özel İdare, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye görevini yapmıyor’ diyor. Bunu en başta bildirmek gerekir vatandaşa; ‘Yapma, yıkacağım’ diye. Ama millet dinlemiyor yapıyor. Vatandaşlar nasılsa yıkılmıyor diye yapıyor. Eski Vali Aydın Baruş, beton santrallerini yasakladı. Bu kez de traktörlerle beton çıkarıyorlar. Muhtarlar da zor durumda. Muhtarlarımız bildirdiği zaman Valiliğe, Belediyeye, Tarım İl Müdürlüğüne; bu kurumlar görevlerini yaparlar. Vali Bey şu anda gerekeni yapıyor. Vali Beyi zor durumda bırakmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

“SUÇ ATMAYA GEREK YOK”

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın yıkımlarla ilgili olarak ‘Bunu Tanju Bey kendi inisiyatifi ile yapıyor’ sözlerine sert tepki göstermişti. Konuya değinen Fidan, “Şimdi Arzu Hanım, Milletvekilimiz diyor ki ‘Özel idarede olsaydı biz kepçeleri çıkarmazdık.’ Ne demek bu ya? Belediye Başkanına suç bulmak veya başkasına suç bulmak… Arzu Hanım, muhtarlara bu şekilde kağıt verdi. 11 muhtar vardı, bu At Yaylası muhtarları. Burada oy uğruna birbirine suç atmaya gerek yok” diye konuştu.

“11 MUHTAR ORADAYDI”

Milletvekili Aydın’ın muhtarlarla yaptığı görüşmede, Kürkçüler Muhtarı İbrahim Vural’ın, Paşaköy Muhtarı İsmail Çimen’in, Civril Muhtarı İsmail Yaman’ın, Kılıçarslan Muhtarı Volkan Türk’ün olduğunun altını çizen Fidan şunları söyledi: “11 muhtarın hepsi oradaydı. Kürkçüler, Paşaköy, Ağaçcılar, Civril, Kılıçarslan Muhtarı... 11 muhtarın 11’i de Arzu Hanımın dediğini hepsi duydu. Şimdi milleti birbirine düşürmeye gerek yok. Bu yıkılacaksa yıkılacak. Ya belediye yıkacak ya özel idare. Sayın Valim hayvancılık yapanlara kesinlikle sesini çıkarmıyor. Bu yüzden ben Vali Beyin aldığı kararları yerinde buluyorum. Vatandaşımız da duyarlı olsun, yapmasın. Yasak varsa herkese yasak vardır. Bütün köylülerime sesleniyorum, yapmayalım. Havaya paranız gider, emeğiniz boşa gider, kimseyi zor durumda bırakmayın.”