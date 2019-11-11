Fidanlar dikildi can suyu verildi

Haber: C. Kutay AYKAN

Türkiye genelinde saat 11.11’de 11.11.2019 tarihinde ülke genelinde başlatılan 11 milyon fidan dikimi törenleri ilimizde de gerçekleştirildi. İlk olarak Diş Hastanesi çevresinde bulunan alana fidan dikimi gerçekleştirildi. Törenlere Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, J. Kd. Alb. Ömer Ersever, TSO Başkanı Türker Ateş, muhtarlar, daire müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Diş Hastanesi çevresindeki fidan dikiminin ardından, Bolu Adliyesi bünyesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Parkı’na ve Şehirlerarası Otobüs Terminali bahçesine fidanlar dikildi can suları verildi.



