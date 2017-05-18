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18 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Fidanlar toprakla buluştu

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle orman varlığımızı artırmaya ve şehirlerimizi yeşile bezemeye devam ediyor. Ağaçlandırma kapsamında bu 2016 yılında Bolu’ya 2 Milyon 860 bin adet fidan dikildi.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 12:24
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    Fidanlar toprakla buluştu
    Haber: Kasım ŞAHİN
    Bu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bolu’da 27 milyon 956 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yılları arasında 819 bin 50 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Bolu’da 2016 yılında ise 2 milyon 860 bin adet fidan dikildi.
    Ağaçlandırma Çalışmaları Bolu İçin Önemli
    Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2016 yılında Bolu’da ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydederek “Bolu ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl içinde bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 17 bin 405 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz Bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, ülke

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