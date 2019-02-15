Fidanlar yok sattı

Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Arman ziraat odası olarak çiftçilerimizin yanındayız dedi. Arman, “çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda sağladığımız ceviz fidanları tanesi 10 TL den satışa sunulunca bazı çiftçiler eli boş dönmek zorunda kaldı. Ama hiçbir çiftçimiz üzülmesin fidan konusunda sıkıntı olmayacak. Kaliteli ve fiyatı cep yakmayacak şekilde çiftçilerimizden gelen taleplere göre en kısa zamanda istenilen fidanlar Göynük Çiftçisi ile buluşacak. En kaliteli fidanları en uygun fiyata ilçemize kazandırma gayreti ve azmiyle çalışıyoruz” dedi.

Başkanı İdris Arman, “Ayrıca sadece çiftçilerimize fidan konusunda değil tohumluk ve zirai ilaçlar konusunda da hizmet veriyoruz. Tohumluk ve zirai ilaçlar konusunda çeşitliliği artırarak çiftçilerimize destek veremeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.