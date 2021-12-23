Fidanlık satışından mahkeme kararını verdi

Bolu Belediyesi tarafından Karacasu yolu üzerinde bulunan ve açık ihale yolu ile satılan fidanlıktaki arazinin satışı için AK Parti Mahkemeye başvurmuştu. Bolu İdare Mahkemesi açılan davayla ilgili kararını verdi.

Fidanlık satışından mahkeme kararını verdi

Haber: S. Özge Yücel

Bolu Belediyesi tarafından Karacasu yolu üzerinde bulunan fidanlık arazisinde 90 dönüm arsa ihaleye çıkarılmış, Bolulu işadamı Oktay Ercan tarafından da yapılan açık ihalede satın alınmıştı. Oktay Ercan’ın turizm tesisi yapmak için satın aldığı bu arsayla ilgili AK Parti usulsüz satış yapıldığını iddia ederek satışın iptali için dava açtı. AK Parti adına İl Başkanı Suat Güner tarafından açılan mahkeme sonuçlandı. Satışla ilgili Bolu İdare Mahkemesi verdiği kararda herhangi bir usulsüzlük tespit etmedi ve dava Bolu Belediyesi lehine sonuçlandı.

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