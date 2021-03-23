Fidanlıkta incelemelerde bulundular

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Çelik ve beraberinde Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı Fahrettin Ay ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. İlk olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne gelerek Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı’yı makamında ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik Bölge Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bolu Fidanlık Şefliğine bağlı Çayırköy Orman Fidanlığını ziyaret eden Çelik burada incelemelerde bulundu. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı Fahrettin Ay 2021 yılında yapılması düşünülen tesisler hakkında değerlendirmeler yaptı. Genel konularda görüş ve önerilerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından ziyaretini tamamlayarak Bolu’dan ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 10:50