Fide alacak çiftçiler dikkat!

Haber: BMA

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, çiftçilerin fide ihtiyaçları ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Fidan açıklamasında fide almak isteyen çiftçiler için Valiliğe dilekçe verdiklerini ve çiftçilerin 6-12 Mayıs günleri arasında alım yapabileceklerini bildirdi.

Fidan açıklamasında, “Bolu Ziraat Odası her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçilerimizin sebze fidesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Antalya yöresindeki seçkin fide firmalarıyla görüşülüp bizim yöremize uyumlu ve verimi yüksek çeşitler getirerek satışa sunmuştur. Odamız üreticilerimize hizmet için, satış mağazasında çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve en önemlisi de zirai ilaç, tohum, fide fiyatlarını dengede tutmak ve bu piyasayı kontrol altına almak için titiz ve prensipli çalışmasına devam etmektedir. Amacımız çiftçimizin bu ihtiyaçlarına kaliteli ürünlerle ve en uygun fiyatlarla sahip olmasını sağlamaktır. Pandemi döneminde de Valiliğimize verdiğimiz dilekçe ile fide almak isteyen çiftçilerimiz 06.05.2021 Perşembe ile 12.05.2021 Çarşamba tarihleri arasında ve Ziraat Odasının kaplıca yolu belediye eski mezbahanesi alanından fidelerini alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.