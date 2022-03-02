Fide siparişleri başladı



Haber: C. Kutay Aykan

Fideler için Mart ve Nisan aylarında ideal tohum ekim zamanı olarak biliniyor. Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan fide siparişlerinin alındığını duyurdu. Bolu Ziraat Odasının satış mağazasında fide siparişlerinin devam ettiğini açıkladı. Başkan Fidan yaptığı açıklamada, “ Fidelerimiz, verimli, kaliteli, sertifikalı ve ürün pasaportludur. Hastalıkların yayılmaması için sertifikasız ve pasaportsuz fide dikimi yapmayınız” uyarısında buldu.

BOLU FİDE FİYATLARI

Öte yandan Başkan Fidan, ziraat odasında satılan fidelerin fiyatlarını açıkladı. Buna göre Bolu Ziraat Odasında satılan fidelerin fiyatları şu şekilde:

“Çorbacı sarışın biber 2 lira 30 kuruş, Üçburun köy biberi 2 lira 50 kuruş, Kapya Kırmızı Biber 2 lira 50 kuruş, Çarliston biber 2 lira 50 kuruş, Tatlı sivri biber 2 lira 50 kuruş, Dolmalık biber 2 lira 50 kuruş, Bafra yeşilbiber 2 lira 50 kuruş, Kıl tatlı sivri biber 2 lira 50 kuruş, Patlıcan 2 lira 80 kuruş, TYBİF iri domates 3 lira 50 kuruş, Alsancak domates 2 lira 80 kuruş, Aşılı çift gövde domates 7 lira 50 kuruş, BT 236 oturak domates 1 lira 80 kuruş, Yeniçeri domates 3 lira 50 kuruş, Köy tipi domates 2 lira 50 kuruş, Pembe Domates 3 lira 50 kuruş, Silorhıyar 2 lira 80 kuruş, Uzun hıyar 2 lira 80 kuruş, Karpuz 2 lira 50 kuruş, kavun 2 lira 50 kuruş, Aşılı karpuz 5 lira 50 kuruş, Aşılı kavun 5 lira 50 kuruş”