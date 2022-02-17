Fide yazılımları başladı

Haber: Uğur Balaban

Havaların ısınmasıyla birlikte fide yetiştirme ve ürün yetiştirme zamanı yavaş yavaş geliyor. Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, sera ve açık alan fide ihtiyaçları için fide sipariş yazılımlarının bugünden itibaren Ziraat Odası Satış mağazasında başladığını bildirdi. Kaliteli, verimli, hastalıktan ari, bitki pasaportlu ve en uygun fiyatlar için ziraat odasını öneren Başkan Fidan, “Ziraat Odası her zaman çiftçimizin yanındadır” dedi.

“FİDE İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ZİRAAT ODASINI TERCİH EDİN”

Başkan Hakkı Fidan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi; “Çiftçilerimizin sera ve açık alan Pide ihtiyaçları İçin fide sipariş yazılımları 17.02.2022 Perşembe gününden itibaren odamız satış mağazasında başlayacaktır. Kaliteli, verimli, hastalıklardan ari, bitki pasaportlu ve en uygun fiyatlarda fide ihtiyaçlarınız için Ziraat Odasını tercih edin. Ziraat Odası her zaman çiftçimizin yanındadır.”