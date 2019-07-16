Fieastacılar Bolu’da Buluştu

Haber: Gönül Olutürk

Geçtiğimiz hafta ilimizde gerçekleşen Vos-Vos sürücüleri etkinliğini bu kez Ford Fiesta sürücüleri etkinliği izledi. 1.Ford Fiesta Büyük Buluşması hafta sonunda Bolu’da düzenlendi. Sürücüler yollarda ve etkinlinlik alanında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ailelerin de katıldığı etkinlikte birlikte eğlenen Ford Fiesta Fan Clup üyeleri birlikte yemek yedikten sonra eğlenceleri aktivitelere de katıldı. Etkinlikte toplam 127 araç ve 479 katılımcının olduğu gözlemlenirken, seneye ilimizde tekrarlanacak organizasyonun daha büyük olacağı kaydedildi.