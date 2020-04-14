FIFA'dan kulüplere müjde!

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs ile salgın süresinde FIFA'dan ekonomik sorunlarla karşı karşıya alan kulüpler için yeni bir karar geliyor. FIFA bu dönemde kulüplerin yaşadığı ekonomik problemi çözmek adına üçünci transfer dönemi getiriyor. FIFA yöneticisi James Kitching, üçüncü transfer dönemindeden bahsetti. Yaz ve kış transfer dönemlerinin yanına bununla birlikte üçüncü transfer dönemiyle ilgili konuşan James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi gelebiliriz. Buna geçiş sistemini planlıyoruz. Şu anda 16 haftalık dönemde transfer yapılıyor. Bunu yayarak 3 transfer dönemine göre planlayabiliriz." şeklinde konuştu.

FIFA BAŞKANI INFANTINO'DAN LİGLER HAKKINDA AÇIKLAMA

"Birinci önceliğimiz sağlık. Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez. Dünyadaki herkes bunun bilincinde olmalı. Her şey yüzde 100 güvenli hale gelmeden organizasyonları devam ettirmek, sorumsuzluktan da öte bir şeydir. Risk almaktansa biraz beklemek daha iyidir. Bu süreçte mali sıkıntı yaşayabilecek kulüpler olacaktır. Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA'nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında."