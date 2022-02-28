Fikret Çıracı 28 Şubat açıklaması yaptı

Haber: Ceylan Beykoz

28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla "irtica"ya karşı başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreç. Süreç, Erbakan'ın istifasına ve REFAHYOL Hükûmetinin dağılmasına yol açmıştır. Türk siyasi tarihine geçen kararların uygulandığı dönemde Türkiye'de siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda değişimler yaşanmıştır. Yaşananlar postmodern darbe olarak da adlandırılmıştır. Aradan geçen 25 yılın ardından yaşanılanlar unutulmadı ve Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilcisi Avukat Fikret Çıracı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“YARGI BAĞIMSIZLIĞININ VE TARAFSIZLIĞININ OLMADIĞI BİR DÖNEMİ İFADE ETMEKTEDİR”

“Demokrasi ve hukuk tarihimiz açısından kara bir leke olan 28 Şubat dönemi; bir çok hukuksuzluğun ve keyfiliğin yaşandığı, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı ve yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının olmadığı bir dönemi ifade etmektedir. Anayasal hak olan ve uluslararası hukukun da koruma altına aldığı eğitim ve öğrenim hakkının, örgütlenme özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının, din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği, evrensel hukuk ilkelerinin göz ardı edilerek demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan uygulamaların yapıldığı ve Batı Çalışma Grubu adı altında yapılan çalışmalarla insanların fişlendiği bir dönemdir.”

“DEMOKRATİK HAK OLAN EL ELE EYLEMİNE KATILANLARIN DGM’LERDE YARGILANDIĞI BİR DÖNEMDİR”

“Bu dönem; milletin inanç ve değerlerinin hedef alındığı, kat sayı uygulamasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kaldırıldığı, ortaokul kapılarında, lise bahçelerinde, üniversite kapılarında, sadece okumak isteyen kadınların okula girmelerinin çevik kuvvet polisleri tarafından kurulan barikatlarla engellendiği bir dönemdir. Bu dönem dini inancının gereği olarak başını örten kadınların eğitimlerinin engellendiği, ikna odaları kurulmak suretiyle başörtülerini çıkarmaları için baskı yapıldığı, yapılan hukuksuzluğu protesto etmek için gerçekleştirilen ve demokratik hak olan el ele eylemine katılanların DGM’lerde yargılandığı bir dönemdir.”

“15 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE FETÖ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMASINI HIZLANDIRAN BİR DÖNEMDİR”

“Bu dönem, binlerce gencin eğitim haklarının ellerinden alınmak suretiyle devletine ve milletine hizmet etme imkanlarının ortadan kaldırıldığı ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine yapılmış bir darbedir. Bu dönem kılık kıyafeti bahane edilerek devlet kademelerinden uzaklaştırılan, irtica bahanesiyle ordudan atılan vatanını, milletini seven insanların yerini takiyeyi, riyakarlığı prensip edinerek ihanetlerini gizleyen yapının, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ olarak karşımıza çıkmasını hızlandıran bir dönemdir.”

“ONLARCA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN KAPATILARAK MALVARLIKLARINA EL KONULDUĞU BİR DÖNEMDİR”

“Bu dönem gazete kupürlerinden hazırlanan iddianame ile milletin tercih ettiği siyasi partiye kapatma davasının açıldığı, şiir okuduğu için siyasi yasaklı hale getirilen belediye başkanının olduğu, onlarca sivil toplum örgütünün kapatılarak malvarlıklarına el konulduğu bir dönemdir. Bugün itibarıyla 2011 yılında katsayı uygulamasına son verildiği, 2014 yılında kamu kurumlarında başörtüsü yasağının kalktığı, 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin ortaya çıkardığı mağduriyetlerin, haksızlıkların nispeten giderildiği ve darbecilerin yargılanarak cezalandırıldığı görülmekle birlikte halen o dönemin mağdur ettiği, haklarını alamayan ve iade-i itibar yapılmayan kişilerin olduğu da bir gerçektir.”

“HUKUKSUZLUĞUN VE KEYFİLİĞİN KARŞISINDA OLDUK, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

“Hukukçular Derneği olarak, haktan, hakikatten ve adaletten yana olan ilkesel tavrımızın neticesi olarak hukuksuzluğun ve keyfiliğin zirve yaptığı o karanlık dönemde, mağdurlara birebir hukuki destek vererek hukuksuzluğun ve keyfiliğin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Demokratik hukuk devletini ve Cumhuriyeti hedef alan, hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran darbelerin ve her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”