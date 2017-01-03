Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Barosu Olağan Genel Kurulu’nda Denetleme Kurulu adaylarından Kemal Akşemsettinoğlu, Samet Özçelik ve Esin Dolapçı seçilmişti. 09.12.2016 tarihinde yapılan genel kurul sonrası bir istifa gelince yerine Fikret Çıracı getirildi.

47 oy alan Samet Özçelik’in kuruldan istifa etmesi üzerine 44 oyda kalan 1. Yedek üye Fikret Çıracı Denetleme Kuruluna girdi. Samet Özçelik’in istifa nedeni olarak işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterdiği ileri sürülüyor.