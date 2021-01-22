Fikri mülkiyet protokolü imzalandı

Haber: N. Halid Altundal

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl fen liselerinde de fikrî mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırma kararı alınarak Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gidildi. Bu kapsamda, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolü değerlendiren Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde fikrî mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe alındığını belirtti. Özer yaptığı açıklamada, "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikrî mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdik. Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikrî mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da hâlen devam ediyor” dedi.

81 İLDE EĞİTİM DÜZENLENECEK

Bakan Yardımcısı Özer, fikrî mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarında da yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı. Mesleki eğitimde alınan mesafe sonrasında şimdi fen liselerinde de fikrî mülkiyet konusunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Özer şunları söyledi: "Kurulan bu işbirliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, fen liselerimizde fikrî mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturacağız. 2021 yılında her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz.”