Filenin Sultanları yarı finalde!

Haber: Uğur Balaban

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliğinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahaya çıktı. Arkasına büyük bir seyirci desteği alan Giovanni Guidetti yönetimindeki Filenin Sultanları, maça istediği gibi başlayamadı.

Milliler, servis karşılama ve servis hataları nedeniyle uzun süre dengede giden ilk seti 25-23 kaybetti. İlk setteki sorunlarını ikinci sette çözen Filenin Sultanları, oyuna ağırlığını koydu ve 25-15’lik skorla ikinci seti hanesine yazdırarak karşılaşmaya denge getirdi. Üçüncü seti başa baş giden karşılaşmada ay-yıldızlılar, daha sonra hücum ve blokta üstünlüğü ele aldı.

Milliler, Hande Baladın’ın etkili oyunu ve üst üste gelen sayılarla seti 25-18 kazandı. Dördüncü seti de çekişmeli geçen karşılaşmada A Milli Takım , son bölüme 24-20 önde girdi ve Zehra Güneş’in maç sayısıyla Tayland’ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. kez adını yarı finale yazdırdı ve İtalya'nın rakibi oldu.

Ay Yıldızlılar'da Ebrar ve Eda 17, Zehra 14, Hande ve Saliha 10, Cansu 6 sayıyla galibiyet katkı sağladı. Mücadelede voleybolseverler, Milli Takımımız'ı yalnız bırakmadı. Ankara Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Tayland maçını 12,000 kişi izledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Başkanı Ary Graça, CEV Başkanı Aleksandar Boricic tribünden izledi.

Türkiye-İtalya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi, Çin'i 3-1'le geçen İtalya oldu. Türkiye-İtalya yarı final karşılaşması 16 Temmuz Cumartesi günü 18.30’da oynanacak. Milliler, Başkent'te Ankara Spor Salonu'nda oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Sumie Myoi (Japonya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Saliha, Eda, Simge (L) (Meliha, Elif, Meryem)

TAYLAND: Pornpun, Moksri, Jarasporn, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Piyanut (L) (Kaewkalaya, Supattra (L), Thanacha, Sirima, Sasipapro)

SÜRE: 1 saat 41 dakika (25′,27′,23′,26′)

1. Set Sonucu: Türkiye 23-25 Tayland (0-1)

2. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Tayland (1-1)

3. Set Sonucu: Türkiye 25-18 Tayland (2-1)

4. Set Sonucu: Türkiye 25-21 Tayland (3-1)

Üst üste 4. kez final etabına

Türkiye ev sahibi avantajıyla da direkt olarak final etabı bileti almıştı ancak çeyrek finalde hangi takımla eşleşeceğini 3 ayak sonrası konumlandığı sıralama belirleyecekti. Lig etabını 7. sırada bitiren Türkiye ev sahibi olarak direkt 1. sıraya yerleşti ve Tayland'la eşleşti. Eğer ilk 8'in dışında kalsaydık, final etabına 8. sıradan gidecektik. Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, 2018yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya elde etmişti.