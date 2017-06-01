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01 Haziran 2017 Perşembe
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    • Filistin Büyükelçiliği’nden AİBÜ’ye Ziyaret

    Geçtiğimiz ay AİBÜ Rektör Vekilliğine atanan Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’na ziyaretler devam ediyor. Bolu protokolünün ardından Mollaibrahimoğlu’na bir ziyaret de Filistin Devleti Büyükelçiliği Elçi ve Müsteşarı Nabeel Alsarraj ile Dış İlişkiler Sorumlusu Muhammet Halit tarafından yapıldı.

    01 Haziran 2017 Perşembe 13:04
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    Filistin Büyükelçiliği’nden AİBÜ’ye Ziyaret

    Haber: BMA

    Filistin Devleti Büyükelçiliği Elçi ve Müsteşarı Nabeel Alsarraj ile Dış İlişkiler Sorumlusu Muhammet Halit, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Morkan’da hazır bulundu. Rektör V. Mollaibrahimoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Alsarraj, Türkiye’de ikinci kez görev yaptığını, Türkiye ve birkaç kez geldiği Bolu’da hiçbir zaman yabancılık çekmediğini söyledi. Hem Bolu’yu hem de üniversiteyi her geldiğinde biraz daha gelişmiş olarak gördüğünü vurgulayan Alsarraj, halen üniversitede eğitimlerini sürdüren Filistinli öğrencilerin de herhangi bir sorun yaşamadan eğitim hayatlarına devam ettiklerini, bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

    Türkiye ve Filistin’in “bir” olduğunu belirten Alsarraj ayrıca, “Filistin’e gittiniz mi daha önce bilmiyorum ama Filistin’de her yerde Türkiye’yi görürsünüz, hissedersiniz. Evlerde, camilerde, sokaklarda… Filistinliler Türkiye’yi gönülden severler. Filistin’de her evde Sayın Cumhurbaşkanımızın resimleri vardır. Türkiye bizim için Araplardan daha yakındır, yeri daha farklıdır. Türkiye hiçbir çıkar gözetmeksizin bize hep birlik olmamızı ve mücadelemizi sürdürmemizi söylemiştir” diye konuştu.

     “Birliğimiz hep devam edecek”

    Alsarraj’ın ardından konuşmasına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Rektör V. Mollaibrahimoğlu, Filistin’in Türkiye’de farklı bir yeri olduğunun altını çizdi. Mollaibrahimoğlu konuşmasında ayrıca, “Filistin’le topraklarımız bir değil belki ama şu anda gönül birliğimiz var ve bu birliğimiz hep devam edecek. Oradaki sıkıntıları da biliyoruz, görüyoruz, üzülüyoruz ve dua ediyoruz. Filistinliler, mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar ve bu gıpta edilecek mücadele, nesillere intikal ediyor. Filistinlilerin mücadelesi Dünya’ya örnek oluyor” şeklinde konuştu.

    Görüşmenin sonunda Nabeel Alsarraj, Prof. Dr. Mollaibrahimoğlu’na plaket takdim etti. Mollaibrahimoğlu da Alsarraj’a üzerinde AİBÜ logosunun olduğu bir hediye verdi.

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