Filistin için namaz kıldılar

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da Cuma namazının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan Kadı Camisi önünde bir araya gelen Kudüs gönüllüleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) öğrenci olan Filistinli öğrenciler ile Bolu’da sığınmacı ve mülteci olarak yaşayan Filistinliler bir araya geldi. Bir araya gelen topluluk, İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazından sonra BAİBÜ'nde eğitim alan öğrencilerden Abdullah Bakır açıklama yaptı.