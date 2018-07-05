banner133

banner128

banner120
05 Temmuz 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Filiz Makarna yüzlerce işçisi ile greve gitti

    Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlayamayan Barilla’da çalışan işçiler bu sabah itibarıyla grev kararı almıştı. Sabah saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler bu iş yerinde grev vardır yazılı pankartını fabrikanın he iki giriş kapısına astı.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 09:49
    Bu haber 351 kez okundu
    Filiz Makarna yüzlerce işçisi ile greve gitti
    Foto galeriye git

    Haber: Kasım ŞAHİN

     

    1 Ocak 2018’de başlayan Tek Gıda-iş Sendikası ve Barilla Gıda A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yedinci ayına girmesine rağmen anlaşmayla sonuçlanmadı. Geçen hafta fabrikada bir araya gelen işçiler İşkur gözetiminde kapalı oylama ile grev kararını oyladı. Yapılan oylamada oy çokluğu ile bugün grev yapılması kararı alındı. Alınan karar gereği sabah saatlerinde fabrikanın önüne gelen işçiler işyerinin kapısına ‘Bu iş yerinde grev vardır’ yazısı astılar.

    GENEL BAŞKAN GELDİ

    Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek, Bolu Şube Başkanı Ali Bostan, Terk Metal-İş Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi ve Belediye-İş Bolu Şube Başkanı Sinan Ay, greve başlayan 160 işçiyle birlikte oldular. Genel Başkan Akyürek’in konuşmasının ardından Barilla fabrikasının her iki giriş kapısına, “Bu iş yerinde grev vardır” pankartını astılar. Üzerlerinde “Grev gözcüsü” yazılı 4 işçide fabrika giriş kapısında nöbet tutmaya başladı. Yıllar sonra Bolu’da gerçekleştirilen grevde heyecanlı dakikalar yaşanırken, çalışma hayatlarında ilk kez bir greve katılan genç işçiler ise çalınan müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptılar.

    FABRİKA ÜST YÖNETİMİ GELİŞMELERİ İZLEDİ

    Barilla fabrikasında üst düzeyde görev yapan bazı yöneticiler giriş kapılarına pankart asılmasını yakından takip ettiler. Fabrika girişinde bulunan idari binada ki personel de gelişmeleri an be an izlerken, bir bayan görevlinin ise elindeki kamera ile kayıt yaptığı gözlerden kaçmadı. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

    ÇOCUKLAR DESTEK VERDİ

    Alınan grev kararıyla birlikte 160 Barilla çalışana sabah 08.00 itibariyle greve başlarken, çalışan işçilerin çocukları da anne ve babalarına destek verdiler. Başlarına sendika logosu bulanan şapkaları takan küçük çocuklar zaman zaman şapkalarını müzik eşliğinde sallayarak, anne ve babalarının yanında olduklarını gösterdiler.

    Anahtar Kelimeler: Güle Oynaya Greve

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BUNLAR HAYVAN BİLE OLAMAZ, YARATIKLAR
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BUGÜNDE AKŞAM OLDU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “TABİATIN KALBİ BOLU”DA”TRÜF”CÜLERLE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124