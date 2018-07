Haber: Kasım ŞAHİN

1 Ocak 2018’de başlayan Tek Gıda-iş Sendikası ve Barilla Gıda A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yedinci ayına girmesine rağmen anlaşmayla sonuçlanmadı. Geçen hafta fabrikada bir araya gelen işçiler İşkur gözetiminde kapalı oylama ile grev kararını oyladı. Yapılan oylamada oy çokluğu ile bugün grev yapılması kararı alındı. Alınan karar gereği sabah saatlerinde fabrikanın önüne gelen işçiler işyerinin kapısına ‘Bu iş yerinde grev vardır’ yazısı astılar.

GENEL BAŞKAN GELDİ

Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Akyürek, Bolu Şube Başkanı Ali Bostan, Terk Metal-İş Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi ve Belediye-İş Bolu Şube Başkanı Sinan Ay, greve başlayan 160 işçiyle birlikte oldular. Genel Başkan Akyürek’in konuşmasının ardından Barilla fabrikasının her iki giriş kapısına, “Bu iş yerinde grev vardır” pankartını astılar. Üzerlerinde “Grev gözcüsü” yazılı 4 işçide fabrika giriş kapısında nöbet tutmaya başladı. Yıllar sonra Bolu’da gerçekleştirilen grevde heyecanlı dakikalar yaşanırken, çalışma hayatlarında ilk kez bir greve katılan genç işçiler ise çalınan müzik eşliğinde halay çekerek kutlama yaptılar.

FABRİKA ÜST YÖNETİMİ GELİŞMELERİ İZLEDİ

Barilla fabrikasında üst düzeyde görev yapan bazı yöneticiler giriş kapılarına pankart asılmasını yakından takip ettiler. Fabrika girişinde bulunan idari binada ki personel de gelişmeleri an be an izlerken, bir bayan görevlinin ise elindeki kamera ile kayıt yaptığı gözlerden kaçmadı. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÇOCUKLAR DESTEK VERDİ

Alınan grev kararıyla birlikte 160 Barilla çalışana sabah 08.00 itibariyle greve başlarken, çalışan işçilerin çocukları da anne ve babalarına destek verdiler. Başlarına sendika logosu bulanan şapkaları takan küçük çocuklar zaman zaman şapkalarını müzik eşliğinde sallayarak, anne ve babalarının yanında olduklarını gösterdiler.