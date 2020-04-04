“Filiz Makarna’ya teşekkür ediyoruz”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada küresel gıda lideri Barilla Gıda’nın ilimizde faaliyet gösteren firmalarından Filiz Makarna’nın koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine bin 538 paket makarna bağışında bulunduğu belirtildi.

“FİLİZ MAKARNA’YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bolu Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Bolu’muzun önemli kuruluşlarından Barilla Gıda (Filiz Makarna), Covid-19 salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’müze bağlı hayır çarşımıza 1538 paket makarna bağışladı. Yapılan bağışlar kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Örnek davranışından dolayı Filiz Makarna’ya teşekkür ediyor, bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin 444 26 58 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz. Birlikte başaracağız!”