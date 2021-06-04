Filiz Tam Buğday makarna raflarda

Haber: BMA

Türk mutfağının sevilen markası Filiz, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Anadolu'nun dört bir yanında çiftçilerin özenle yetiştirdiği durum buğdaylarını buluşturduğu “Özel Harman” serisiyle makarnanın kalitesini ve lezzetini yükselten Filiz’in yeni Tam Buğday serisi raflardaki yerini aldı. Yüzde 100 Türk durum buğdaylarının özel harmanından yapılan Filiz Tam Buğday; burgu, kalem ve spagetti olmak üzere üç farklı çeşitte tüketicilerin beğenisine sunuldu.

KLASİK MAKARNAYLA BİREBİR AYNI LEZZETTE

Kurulduğu günden bu yana sofralara lezzet katan Filiz, Bolu’da üretimini gerçekleştirdiği yeni serisiyle makarna severleri besin değeri yüksek, sağlıklı gıdayla buluşturmayı sürdürüyor. Yüzde 8 lif oranıyla bir porsiyonda günlük lif ihtiyacının yüzde 26’sını karşılayan yeni Filiz Tam Buğday serisi tüketicilere lezzetten ödün vermeden lifli beslenme deneyimi sunuyor. Hem geleneksel hem modern tariflere lezzet katarak öğünlerin vazgeçilmezi olacak yeni seri, klasik makarnayla birebir aynı lezzetiyle öne çıkıyor.