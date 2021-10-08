Film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Haber: C. Kutay Aykan

Göynük’te son zamanlarda artan hırsızlık vakalarına karşı jandarma ve polis teyakkuzda. Film sahnelerini aratmayan olay, dün gece saatlerinde Göynük’e bağlı Kozcağız Köyü, Bolu-Göynük yol güzergahında bulunan Doğa Otel’de gerçekleşti. Doğa Otel’e gelen 5 kişi, önce elektrik sistemini devre dışı bıraktı. Daha sonradan kiraladıkları 06 BNP 315 plakalı aracı otelin ya bagajına etrafında gördükleri değerli malzemeleri doldurdular.

JANDARMADAN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Hırsızlığın yaşandığı esnada, bir vatandaş tarafından durum jandarmaya ihbar edildi. Ani bir baskınla olay yerine gelen jandarma ekiplerinden kaçmayı başaran T.D(21), G.M.(21), E.D(24), E.A (19) ve M.C(15) kiralık araçlarına binip ormana doğru gitti. Hırsız-jandarma kovalamacası sürerken, hırsızlar, 14 DR 972 plakalı Mehmet Karaca idaresindeki araca çarptı. Aracı bırakıp kaçmak isteyen 5 hırsız, Göynük Orman İşletmesi içinde bulunan tomrukların arasında yakayı ele verdi. Göynük Polisinin de olay yerine takviye olarak gelmesiyle hırsızlar tomruklar arasında tek tek yakalandı.

Göynük jandarmasının ve polisinin birlikte hareket ederek film sahnelerini aratmayan operasyonu vatandaşlar tarafından büyük bir takdir topladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlar Göynük Adliyesine sevk edildi.