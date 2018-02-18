Haber: BMA

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gerede’ye gelerek yaptıkları doğa kampında Dört Öykülü sinema filminin çekim mekânları ile ilgili olarak bölgede çeşitli keşifler yapan Pasific Prodüksiyon’dan Yönetmen Tayfun Öztürk ve ekibi ilçedeki çalışmalarını tamamladı. Sinema filminin setleri, Esentepe Mesireliği, Arkut Dağı ve Ağzıören Güney Köy’de kuruldu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, film setini ziyaret ederek Yönetmen Tayfun Öztürk ve ünlü oyuncu Zerrin Epikmen ile bir süre sohbet etti. Çekimleri tamamlanan film hakkında bilgiler aldı.

Başkan Mustafa Allar film çalışması hakkında yaptığı açıklamada, “Pasific sinema şirketinin ilçemizde böyle bir çalışma yapması bizi onurlandırdı gururlandırdı bize sadece ev sahipliği yapmak düştü, turizm açısından önemli bir merkez olan Gerede hem yaz turizmi, hem kış turizmi hem de futbol turizmine dönük en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi, biz bunu geliştirebilmek hem Gerede’nin tanıtımını yapabilmek; tarihiyle, kültürüyle öne çıkarmak için çalışıyoruz. İlçe tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız sinema filminin setini ziyaret ettik. Yönetmen Tayfun Öztürk, ünlü oyuncu Zerrin Epikmen ve diğer sinema oyuncularımız ile hasbihal ettik. Kendilerine film çekimi için ilçemizi tercih ettiklerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim” diye konuştu.

Yönetmen Tayfun Öztürk ise yaptığı açıklamasında filmin bir festival filmi projesini olduğunu belirterek, ”Filmimiz 3 ayaklı bir çalışma. 1. ayağı Saatler Geriye Alındı; 2’incisi Zaman İçinde Zaman; 3’üncüsü de serinin son filmi Zamanlar Arası Bulantı. Bizim bu üç filmimizde de ortak tema zaman. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve hiç kimsenin zamanı geri getirecek güce sahip olmadığını, nasıl bir ekonomik güce sahip olursa olsun hiçbir şekilde giden şeyin gelmediğini ifade etmeye çalışıyoruz ve biz bunları yaparken gelenek görenekleriyle o eski tatlı dokuları devam ettirip taşımak için köprü oluyoruz. Toplumun dinamiklerini ayakta tutan bu zaman ekonomi vesairelerle ilgili çok güzel göndermelerimiz var. Bu filmde inşallah serinin tamamını, fırsatınız olursa film festivalinde ya da TV’de izleme şansına sahip olursunuz. Genel itibariyle filmimiz konu olarak zaman temalı küçük filmdir. Biz bu filmi 2 yıllık bir çalışmayla hayata geçireceğiz. Bir yılı senaryo yazım aşamasıydı ve prodüksiyon çalışmalarıydı. Bir yılı da dört mevsimi beklemekle geçeceği için ortalama 2 yıl bekledikten sonra bu ürün elde edilmiş olacak. Ciddi bir emek var. Ben de kendim ve ekip arkadaşlarım adına Belediye Başkanımıza bizlere sağladığı imkânlar ve destekleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Sinema filminin galasının 2019 Ocak ayında gerçekleştirileceği öğrenildi.