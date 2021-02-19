Filtre değişiminden kaçarken sağlığınızdan olmayın!

Haber: Erdal Tanrıverdi

25 yıldır araç bakım ustası Çetin Uç, araç bakımının çok önemli olduğunu, bu kapsamda sürücülerin daha dikkatli olmaları gereken bir konu olduğunu belirtti.Uç, “motor yağı benzinli araçlarda 10 bin kilometrede dizel araçlarda ise 15 bin kilometrede değiştirilir. Belirlenen kilometre doldurulamazsa 1 sene içinde değişmesi lazım. Araçların bakımlarının ve motor yağ değişimlerinin zamanın da yapılması gerektiğini söyledi. Yağın ömrü bir yıldır. Motor yağı aracın en önemli parçasıdır. Yağ değişmediği zaman motor içindeki kayganlaşmayı sağlayan parçacıklar azalır motora zarar verir ve sürücülere büyük masraflara yol açar” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan korona virüs salgınından korunmak için eldiven ve maske kullanıldığını ancak sürekli kullanılan otomobillerin de hava ve polen filtrelerinin değişiminin önemli olduğu belirten Uç, “müşterilerimizin kaçındığı noktalar var (klima filtresi) polen filtresinin değiştirmeyelim gibi söylemlerde bulunuyorlar. Korona virüs salgınından dolayı insanlar kişisel ve yaşamsal alanındaki temizliğe dikkat ediyor. Ancak sürekli kullandığımız otomobillerimizde polen filtresi bu dönemde çok önemli. Polen filtresi, dışarıdaki havayı süzerek araç içine veriyor. Bu parçadaki kirlenme, tıkanma mikrop ve hijyen barındırır. Belli periyotlarda değişmesi çok önemlidir” dedi.

Çetin Uç ile 11 yıldır beraber çalışan bakım ustası Kenan Altan ise motor yağı değişim zamanı geçerse aracın demir piston ve segmanlarını aşındırdığına dikkat çekti. Altan, "Eski yağ motorun içinde kaldığı zaman, yağın bir özelliği vardır değişmediği zaman o özelliğini kaybeder segmanlar aşınır, motor yatağı aşınır, turboya zarar verir ve motor içindeki parçalara zarar verir. Motor yağı, araç belli bir kilometreye geldiğinde mecburen değişecek” ifadelerini kullandı. Yaşanan soğuk günlerde antifrizin önemli olduğuna değinen Altan, “antifrizin bu soğuk günlerde -25 derecenin altına düşmemesi gerekiyor eğer düşerse antifriz donar motora zarar verir ve maliyete yol açar” diyerek sürücüleri uyardı.