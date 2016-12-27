banner128

banner101

27 Aralık 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Final Doğa'yı bitirdi: 3-0

    Okul Sporları Voleybol Genç Kız İl Birinciliği'ne dün oynanan maçlarla devam edildi. 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan maçta Özel Final Temel Lisesi Özel Doğa Anadolu Lisesi'ni 3-0'la geçti.

    27 Aralık 2016 Salı 15:54
    Bu haber 73 kez okundu
    Final Doğa'yı bitirdi: 3-0

    Haber: Gönül Olutürk

    Voleybol Genç Kızlar A Grubu maçında Özel Final Temel Lisesi, Özel Doğa Anadolu Lisesi ile karşı karşıya geldi. Oldukça keyifli bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setini Özel Final Temel Lisesi 25-10 alınca maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı. Maçın 2.setinde daha iyi bir ortaya koyan Özel Final Temel Lisesi oldu. 2.seti 25-8 alan Özel Temel Final maçta durumu 2-0'a getirdi. Maçın 3.setinde de rahat bir oyun ortaya koyan Özel Temel Final Lisesi 25-12 ile seti alırken maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Müsabakalara Perşembe günü 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak olan maçlarla devam edilecek.

     

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Voleybol, Genç, Kız

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Denilecek söz kalmadı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU KADIN GİRİŞİMCİLERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Birlik ve beraberliğe sıkılan kurşun
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Prof.Dr.“H. DAYIOĞLU ”ile Bolu’da “ DOĞADAN DOKUYA” Doğru Çalışmalar ...
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tadımız tuzumuz Kalmadı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Hüseyin Kaya Hüseyin Kaya Haydeee! Hayri-Erdal-Mehmet, nolcek şimdi?
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner82
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129