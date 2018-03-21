İlimizin önde gelen eğitim kurumlarından Final Temel Lisesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Lise öğrencileri son olarak geçtiğimiz gün Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen öğrenciler sevgilerini verdikleri çiçeklerle gösterdiler. Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen öğrenciler doyasıya sohbet etme imkanı buldu.
Demir dövdüler, ateşin üstünden atladılar...
Belediyenin eski avukatı Bolu’ya savcı olarak...
AİBÜ’ye hiç yakışmadı
Final Lisesi öğrencileri durmuyor
Baharı şiirlerle karşıladılar
Fizik tedavi hastanesinde hastalar için etkinlikler
İYİ Parti’den Otel tepkisi
Mudurnu’da okuma yazma seferberliği başladı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!