İlimizin önde gelen eğitim kurumlarından Final Temel Lisesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ediyor. Lise öğrencileri son olarak geçtiğimiz gün Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılar ile bir araya gelen öğrenciler sevgilerini verdikleri çiçeklerle gösterdiler. Huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenen öğrenciler doyasıya sohbet etme imkanı buldu.