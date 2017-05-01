HABER:Gönül Olutürk

Öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kazanması için çeşitli çalışmalar yapan Bolu Özel Final Lisesi, Seben Taşlıyayla Göleti’nde fidan dikimi etkinliği düzenledi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri eşliğinde “her öğrenciye bir fidan” sloganıyla öğrenciler ve öğretmenler el birliği ile fidanları diktiler. Yeşil alanların artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceklerini belirten öğretmenler ve öğrenciler, dikilen fidanlara kendi isimlerinin yazılı olduğu not kağıtları bağladılar.

Gerçekleştirilen etkinlikte kısa bir konuşma yapan Bolu Özel Final Lisesi Müdürü Fatih Karataş, “Doğaya katkıda bulunmak ve öğrencilerimize çevre bilinci aşılamak için düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik öğrencilerimiz ve bizim için çok anlamlı oldu. Öğrencilerimizle birlikte yüzlerce fidan diktik. Katkılarından dolayı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikiminin ardından öğrenciler ve öğretmenleri, yapılan piknikte düzenlenen yarışmalarda doyasıya eğlenerek günün yorgunluğu attılar.